பர்லியார் நிலச்சரிவு சீரமைப்பு பணியில் ஆமை வேகம்! போக்குவரத்து துவங்குவதில் தொடரும் தாமதம்
பர்லியார் நிலச்சரிவு சீரமைப்பு பணியில் ஆமை வேகம்! போக்குவரத்து துவங்குவதில் தொடரும் தாமதம்
UPDATED : நவ 11, 2026 01:13 AM
ADDED : நவ 10, 2026 05:55 PM
குன்னுார்: குன்னுார்- மேட்டுப்பாளையம் மலைபாதை, பர்லியார் பகுதியில் நடக்கும் சீரமைப்பு பணிகளை போர்கால அடிப்படையில் முடிக்க வேண்டும்,' என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குன்னூர் -மேட்டுப்பாளையம் மலை பாதையில் கடந்த மாதம், 23ல் இரவில், பெய்த கனமழையால், ஏற்பட்ட மண்சரிவு மற்றும் நிலச்சரிவு பாதிப்புகளை சீரமைக்கும் பணிகள் நடந்தன. எனினும், பர்லியார் பகுதியில் அரசு பஸ் மீது பாறைகள் உருண்டு விழுந்த இடத்தில், அந்தரத்தில் ஆபத்தான நிலையில், பாறை கற்கள் தொங்குவதை, உத்தரகாண்ட் நிலச்சரிவு தடுப்பு நிபுணர்கள் மற்றும் மத்திய நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து, அகற்ற உத்தரவிட்டனர்.
பாறைகளை அகற்றும் பணி
இதை தோடர்ந்து, 350 மீட்டர் தூரத்திற்கு இப்பகுதியில், 3 பொக்லைன் பயன்படுத்தி, மண் மற்றும் பாறை கற்கள் அகற்றப்பட்டு வருகிறது. பாறை கற்கள் பெரும்பாலும் அகற்றப்பட்டு சாலையில் விழ வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், சாலை முழுவதும் மண் மற்றும் கற்கள் உள்ளன. '10 நாட்களில் பணிகள் முடித்து, திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,' என, கடந்த வாரம் மாவட்ட கலெக்டர் உறுதி அளித்தார். எனினும், பணிகள் நிறைவு பெறுவதில் மேலும் தாமதம் ஏற்படும் சூழ்நிலை உள்ளது. இப்பாதையில் நிலச்சரிவு காரணமாக கடந்த, 17 நாட்களாக போக்குவரத்து தடை நீடித்துள்ளது. வாகனங்கள் அனைத்தும் கோத்தகிரி வழியாக திருப்பி விடுவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, சமவெளி பகுதிக்கு செல்ல, 5 மணி நேரத்த்துக்கு மேல் ஆவதால் பயணிகள் பரிதவிக்கும் சூழல் உள்ளது.
பணிகளை விரைவு படுத்தணும்
இது தொடர்ந்து, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணைய மண்டல அலுவலர் மற்றும் நெடுஞ்சாலை தலைமை பொறியாளர் ஆகியோருக்கு மனு அனுப்பிய, சமூக ஆர்வலர் சஜீவன் கூறுகையில்,''வாகனங்கள் கோத்தகிரி வழியாக திருப்பி விடப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் கூடுதல் செலவை சந்திக்கின்றனர். நெரிசலால் பயணிகள் குறித்த நேரத்தில் செல்ல முடிவதில்லை. அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்ந்து சுற்றுலா வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பர்லியாறு முதல் கல்லாறு வரை மூன்று பொக்லைன் இயந்திரங்களை மட்டுமே கொண்டு சாலை விரிவாக்கம் செய்வதால் பணிகள் முடிய மேலும் தாமதமாகும். இங்குள்ள ராணுவ பயிற்சி மையம் மற்றும் வெடிமருந்து தொழிற்சாலையும் மாற்று பாதையையே நம்பியிருக்கும் நிலை உள்ளது. எனவே, கூடுதல் பொக்லைன் மற்றும் ஆட்களை பயன்படுத்தி போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகளை முடிக்க வேண்டும்,''என்றார்.
கோவை கோட்ட நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்,'இந்த பணிகளை விரைவாக முடித்து, இரு புறமும் பஸ்கள் செல்ல அனுமதிக்கப்படும். இங்கு நடக்க உள்ள தடுப்புச்சுவர் உள்ளிட்ட மற்ற பணிகள் டெண்டர் விடப்பட்டு கோடை சீசனுக்குள் முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,' என்றனர்.