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பைக் 'ஹாரன்' அடித்ததால் ஆவேசம்: வாலிபரை கொன்ற இருவர் கைது

பைக் 'ஹாரன்' அடித்ததால் ஆவேசம்: வாலிபரை கொன்ற இருவர் கைது

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:54 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:54 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM

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பாலக்காடு: பாலக்காடு அருகே, பைக் செல்ல வழி விடுவதில் ஏற்பட்ட தகராறில், வாலிபர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், கொழிஞ்சாம்பாறை அடுத்த ஒழலப்பதி பகுதியில், கடந்த 25ம் தேதி இரவு 8:00 மணிக்கு, கெராம்பாறை பகுதியை சேர்ந்த ஷாஜகான் மகன் ஷெபீக், 24, அப்பகுதியை சேர்ந்த நண்பரான சிம்சன், 18, உடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றார்.

அப்போது, முன்னாள் சென்ற மாட்டு வண்டிக்காரரிடம் வழி விடுமாறு 'ஹாரன்' அடித்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த மாட்டு வண்டிக்காரர், வடகரைப்பதி ஆட்டையாம்பதி லாலாக்காடு பகுதியை சேர்ந்த நெல்சன், 32, வண்டியில் அமர்ந்திருந்த கெராம்பாறை பகுதியை சேர்ந்த ஜென்சன், 29, ஆகிய இருவரும், ஷெபீக் உடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கிருந்தவர்கள் தடுத்து நிறுத்தியதை அடுத்து, இருதரப்பினரும் கலைந்து சென்றனர்.

இதனை தொடர்ந்து, இரவில் உணவருந்துவதற்காக கொழிஞ்சாம்பாறை பகுதிக்கு ஷெபீக்கும், சிம்சனும் சென்றுள்ளனர். அப்போது நெல்சன் தரப்பை சேர்ந்த, ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல், அங்கு வந்து இருவரையும் சரமாரியாக கத்தியால் குத்தினர்.

படுகாயமடைந்த இருவரையும் அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே ஷெபீக் உயிரிழந்தார். சிம்சன் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இச்சம்பவம் குறித்து, கொழிஞ்சாம்பாறை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். சித்தூர் டி.எஸ்.பி., குட்டி கிருஷ்ணன் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். சம்பவத்துக்கு பின், தலைமறைவான நெல்சன் மற்றும் ஜென்சனை தமிழகம் மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் போலீசார் தேடி வந்தனர்.

​இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு இருவரும் கொழிஞ்சாம்பாறை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரணடைந்தனர். அவர்களை கைது செய்த போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்.

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