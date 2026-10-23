போதை மாத்திரையுடன் பாலக்காட்டில் இருவர் கைது

UPDATED : அக் 13, 2026 07:06 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:36 PM
பாலக்காடு: பாலக்காட்டில், போதை மாத்திரையுடன் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், சொரனூர் போலீசாரும், போதை தடுப்பு பிரிவினரும் இணைந்து குளப்புள்ளி பகுதியில், நேற்று முன்தினம் மாலை வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, சந்தேகிக்கும் வகையில் இருந்த இருவரிடம் நடத்திய சோதனையில், அவர்களிடம், 16 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 4.17 கிராம் எம்.டி.எம்.ஏ., என்ற போதை மாத்திரை பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், அவர்கள் பாலக்காடு மாவட்டம், ஒற்றப்பாலம் பகுதியை சேர்ந்த ஷானிப், 31, மற்றும் சொரனூர் கணேஷ்கிரி பகுதியை சேர்ந்த ஷபீர், 40, என்பதும், போதை மாத்திரையை அப்பகுதியில் விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டிருந்ததும் தெரியவந்தது. போதை மாத்திரையை பறிமுதல் செய்து, இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.