UPDATED : நவ 20, 2026 06:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ஊட்டி: ஊட்டி சேரிங்கிராசில் இருந்து தாவரவியல் பூங்காவுக்கு செல்லும் குறுக்கு நடைபாதை சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளதால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஊட்டி நகரில் முக்கிய சந்திப்பாக விளங்கும் சேரிங்கிராஸ் பகுதியில் இருந்து, அரசு தாவரவியல் பூங்கா செல்வதற்கான, குறுக்கு நடைபாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவசர தேவைக்கு, போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க, இந்த நடைபாதையை சுற்றுலா பயணிகளும் அதிகளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, அரசு தாவரவியல் பூங்கா, அசம்பிளி ரூம்ஸ் திரையரங்கம், பழங்குடியினர் பண்பாட்டு மையம் மற்றும் இருதய ஆண்டவர் தேவாலயம் செல்லும் பொதுமக்களும், இந்த நடைபாதையை நாள்தோறும் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்நிலையில், நடைபாதை சேதமடைந்த கழிவு நீர் நடைபாதையின் மேல் ஓடுவதால், துர்நாற்றம் வீசுகிறது. ‘கமிஷனர், கவுன்சிலர்’ என, மக்கள் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
இதனால், தற்காலிகமாக கற்கள் வைத்து, மக்கள் சிரமத்திற்கு இடையே,‘ லாங் ஜம்ப்’ செய்து, செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, நகராட்சி நிர்வாகம், நடைபாதையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம்.