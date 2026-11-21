ரூ 68 கோடியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம்: கன்டோன்மென்ட் வாரியத்தில் பூமி பூஜை
ரூ 68 கோடியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம்: கன்டோன்மென்ட் வாரியத்தில் பூமி பூஜை
UPDATED : நவ 20, 2026 06:13 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:08 PM
குன்னுார்: குன்னுார் வெலிங்டன் கன்டோன்மென்ட் வாரியத்தில், 68 ரூபாய் கோடி மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் மீண்டும் துவங்கியது.
குன்னுார் வெலிங்டன் கன்டோன்மென்ட் வாரியத்தில் கடந்த, 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 50 கோடி மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் துவக்கப்பட்டது. இத்திட்டம் தாமதமானது. கூடுதல் செலவு மற்றும் சேதங்களுக்காக, 37 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கோரி நிர்வாகம் தரப்பிலும்; 24 கோடி ரூபாய் நிலுவை தொகை கோரி முந்தைய ஒப்பந்ததாரர் தரப்பிலும், சென்னையில் சமரச தீர்ப்பாயத்தில் முறையிடப்பட்டது. ‘இரு தரப்பிற்கும் நிவாரணம் இல்லை,’ என, தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து, 35 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கோரி உள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்நிலையில், தற்போது அரசின் திருத்தப்பட்ட ஒப்புதலுடன்,68 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டத்திற்கு புதிய டெண்டர் விடப்பட்டது. ராஜஸ்தான் ஒப்பந்ததாரர் டெண்டர் எடுத்தார். இதற்கான பூமி பூஜை நேற்று நடந்தது. வாரிய தலைவரான எம்.ஆர்.சி., கமாண்டன்ட் பிரிகேடியர் கிருஷ்ணனேந்து தாஸ் தலைமையில் பூமி பூஜையிட்டு துவக்கி வைத்தார். வாரிய முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி டிக்கினிகிந்தியா, நியமன உறுப்பினர் ஷீபா மற்றும் அதிகாரிகள், பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில்,‘ இத்திட்டத்தில், மொத்தம் 2,800 குடும்பங்கள் பயன்பெற உள்ளன. இத்திட்ட பணிகளை, 15 மாதங்களுக்குள் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 68 கோடி ரூபாய் ஒப்பந்த தொகையில், 5 ஆண்டுகளுக்கான இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளும், 2 ஆண்டுகளுக்கு குழாய்களில் ஏற்படும் சேதங்களை சரிசெய்யும் பணிகளும் அடங்கி உள்ளது,’ என்றனர்.