வேலை வாய்ப்பின்றி வாழ்வாதாரம் கடும் பாதிப்பு: தவிதவிப்பில் பர்லியார் பழங்குடியின மக்கள்
வேலை வாய்ப்பின்றி வாழ்வாதாரம் கடும் பாதிப்பு: தவிதவிப்பில் பர்லியார் பழங்குடியின மக்கள்
UPDATED : நவ 18, 2026 02:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 02:34 PM
குன்னுார்: குன்னுார் மேட்டுப்பாளையம் சாலையோர பகுதிகளில் உள்ள பழங்குடியினர் வேலைவாய்ப்பின்றி தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
குன்னுார் மேட்டுப்பாளையம் மலைபாதையில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு, சீரமைப்பு பணிகளுக்காக இந்த வழித்தடம் மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால், இங்கு வாழும் குக்கிராமங்களின் மக்கள் பணிக்கு செல்ல முடியாமலும், வியாபாரம் இன்றியும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
குறிப்பாக, இங்குள்ள வடுகதோட்டம், சின்ன குரும்பாடி, பெரிய குரும்பாடி, புதுக்காடு கோழிக்கரை, பர்லியார் பகுதி மக்களுக்கு தற்போது காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் அரசு பஸ் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதில், பலரும் கல்வி மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு வந்து செல்கின்றனர்.
நிவாணத்துக்கு காத்திருப்பு
அதே சமயம் வாரத்திற்கு ஒரு முறை அரசின் சார்பில் நிவாரண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தன்னார்வலர்கள் நிவாரண பொருட்கள், ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் வழங்கப்படுகிறது. இந்த பொருட்களை வழங்க காலதாமதம் செய்து வருவதால் மக்கள் மணி கணக்கில் சாலையோரங்களில் காத்து கிடக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. பலரும் அன்றாட வேலைகளுக்கு செல்ல முடியாமல் வீடுகளில் முடங்கியுள்ளனர். கையில் பணமின்றி, வெளியிடங்கள் அல்லது மருத்துவமனைகளுக்கு செல்ல முடியாத சூழல் நிலவுகிறது.
ரூ.250 மட்டுமே கூலி
மேலும், வடுக தோட்டம் பகுதியில் தேயிலை தோட்டத்தில் பணியாற்றும், குறைந்தளவிலான ஆண் தொழிலாளர்களுக்கு, 250 ரூபாய் மற்றும் பெண்களுக்கு, 200 ரூபாய் மட்டுமே தினக்கூலி தருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. தற்போது, தன்னார்வலர்கள் வழங்கும் அரிசி, பருப்பு மற்றும் காய்கறிகளை கொண்டே உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்து வருகின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, இப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியம்.