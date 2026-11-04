நிதி கிடைக்காமல் நிற்கும் பழங்குடியினர் வீடு: நீதி கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா...?
நிதி கிடைக்காமல் நிற்கும் பழங்குடியினர் வீடு: நீதி கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா...?
ADDED : நவ 03, 2026 04:35 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே ஏரோடு பழங்குடியின கிராமத்தில், நிதி கிடைக்காமல் வீடு கட்டும் திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து பழங்குடியின மக்களும் சொந்த வீட்டில் வசிக்க வேண்டும், என்ற சிறப்பு திட்டத்தின் கீழ், கடந்த, 2024ம் ஆண்டு, கோவை தாட்கோ சார்பில் ஆயிரம் வீடுகள் கட்டும் திட்டம் துவக்கி வைக்கப்பட்டது. அதில், பந்தலுார் அருகே ஏரோடு பகுதியில், 6 தொகுப்பு வீடுகள் கட்டும் பணி துவக்கப்பட்டது.
அதில், மூன்று வீடுகளுக்கான பணி முடிக்கப்பட்டு, கதவு மற்றும் மின் இணைப்பு பெறாமல் உள்ளது. இரண்டு வீடுகள் சுவர்கள் மட்டும் கட்டப்பட்ட நிலையில் உள்ளதுடன், ஒரு வீடு கட்டுவதற்காக மண் அகற்றப்பட்டதுடன் உள்ளது. சொந்த வீடு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில், குடியிருந்த குடிசைகளையும் அகற்றிய பழங்குடியின மக்கள், குடியிருக்க வீடு இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
கிராம மக்கள் கூறுகையில், ‘இந்த பகுதியில் பகல் நேரத்தில் சிறுத்தை மற்றும் கரடி, யானைகள் நடமாடி வருகின்றன. வீடு கட்டும் திட்டத்தின் நிதி முழுமையாக வழங்கப்படாத நிலையில் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டதால் சிரமத்துடன் வாழ்ந்து வருகிறோம். பணி பூர்த்தி அடைந்த வீடுகளில், கதவுகள் வைக்காமலும் கழிப்பிட வசதி ஏற்படுத்தாமலும் உள்ளதால் இரவில் வன விலங்குகள் வீட்டிற்குள் வந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் உறங்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. கழிப்பிடவசதி இல்லாத நிலையில், வனத்தை ஒட்டிய பகுதியில் திறந்தவெளியை கழிப்பிடமாக பயன்படுத்தி வருகிறோம். எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நிதியை முழுமையாக ஒதுக்கீடு செய்து, நாங்கள் வீடு கட்டி குடியிருக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.
பழங்குடியினர் நல தனி அலுவலர் குப்புராஜ் கூறுகையில், ‘‘இதுகுறித்து உரிய ஆய்வு மேற்கொண்டு வீடுகள் கட்டும் பணி விரைவில் நிறைவு செய்து தர உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’என்றார்.