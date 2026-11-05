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அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் பேரவை தீபாவளி போனஸ் வழங்க வலியுறுத்தல்
அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் பேரவை தீபாவளி போனஸ் வழங்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
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கட்டுமான அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் பேரவை, மாவட்ட செயலாளர் ரமேஷ் கலெக்டரிடம் அளித்துள்ள மனு:
கட்டுமான, அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்களின் குடும்பங்களின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதி செய்திடும் பொறுப்பு மாநில அரசுக்கு உள்ளது. பாண்டிசேரி மற்றும் டில்லி போன்ற மாநிலங்களில் நல வாரிய உறுப்பினர்களின் குடும்பங்கள் மகிழ்ச்சியாக தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட போனஸ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதே போல, தமிழகத்தில் உள்ள கட்டுமான, அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு தீபாவளி போனசாக, 7,000 ரூபாய் வழங்கிட தாங்கள் ஆவன செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு, மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.