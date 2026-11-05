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மலை ரயில் பாதையில் அகற்ற முடியாத பாறைகள்: வெடி வைத்து தகர்க்கும் பணியில் தீவிரம்
மலை ரயில் பாதையில் அகற்ற முடியாத பாறைகள்: வெடி வைத்து தகர்க்கும் பணியில் தீவிரம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:30 AM
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குன்னுார்: நீலகிரி மலை ரயில் பாதையில் பெரிய பாறைகளை வெடிவைத்து அகற்றும் பணி நடந்தது.
மேட்டுப்பாளையம் – குன்னுார் இடையேயான மலை ரயில் பாதையில் கடந்த மாதம், 23ம் தேதி பெய்த கனமழையால், 56 இடங்களில் பாறைகள் உருண்டதுடன் மண் சரிவும் ஏற்பட்டது.
சீரமைப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வரும் நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பாறைகள் உருண்டு விழுந்து மண்சரிவு ஏற்பட்டது.
மேட்டுப்பாளையம் – குன்னூர் இடையே மலை ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், சீரமைப்பு பணிகள் தீவிர மாக நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், ரயில் பாதையில் அகற்ற முடியாத பெரிய பாறைகளை வெடி வைத்து அகற்றும் பணி நேற்று நடந்தது.