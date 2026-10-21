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காலி பாட்டில் வாங்கும் பெட்டி உடனடியாக அகற்ற வலியுறுத்தல்
காலி பாட்டில் வாங்கும் பெட்டி உடனடியாக அகற்ற வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 21, 2026 02:04 PM
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பந்தலுார்: பந்தலுார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே, காலி மதுபான பாட்டில் வாங்குவதற்காக வைக்கப்பட்ட கூண்டை அகற்ற வலியுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
பந்தலுார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி எதிரே, சாலை ஓரத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் காலி மதுபான பாட்டில்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் போன்றவற்றை சேகரிப்பதற்காக, தகர கூண்டு வைக்கப்பட்டது. அன்று முதல் பயன்படுத்தாமல் உள்ள இந்த கூண்டு தற்போது, கழிவு பொருட்கள் போடும் இடமாக மாறி உள்ளது. அதனை அகற்றுவதில்லை.
எனவே, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இந்த கூண்டை, அங்கிருந்து அகற்ற பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.