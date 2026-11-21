கிராம புறங்களை நாடும் பல்வேறு பறவைகள்: பனி காலத்திலும் வருகை அதிகரிப்பு
கிராம புறங்களை நாடும் பல்வேறு பறவைகள்: பனி காலத்திலும் வருகை அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:28 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:22 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் சுற்றுவட்டார பகுதி கிராமங்களுக்கு பறவைகள் வலசை வருவது அதிகரித்து வருகிறது.
நீலகிரியில் அடர்த்தியாக காணப்பட்ட வனங்கள், அழகாக காட்சி தந்த தேயிலை தோட்டங்கள் அழிக்கப்பட்டு, வனங்கள் மொட்டை காடுகளாகவும், தோட்டங்கள், கட்டங்களாகவும் மாறி வருகின்றன.
இதனால், வன விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளின் வாழ்விடங்கள் அழிந்து, கிராமப்புற சிறு தோட்டங்களை நாடி வருவது அதிகரித்து காணப்படுகிறது. தற்போது, பனியின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதிக அளவிலான பறவைகள், கிராமங்களுக்கு வருவது அதிகரித்து உள்ளது.
அதில், பந்தலுாரில் காணப்பட்ட சில பறவைகளின் விபரம்:
-சிவப்பு வெண்ட் புல்புல்:
இந்த பறவை நகர்ப்புற பூங்காக்கள் மற்றும் தோட்டங்களில் வாழும் தன்மை கொண்டது. குடியிருப்புகளை ஒட்டிய சிறு செடிகளில் கூடு கட்டி வாழும் இந்த பறவைகள், கிராமப்புற வேலிகளிலும் அதிக அளவில் வருகிறது.
-ஸ்கார்லெட் மினிவெட்:
தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா முழுவதும், வெப்பமண்டல மற்றும் மிக வெப்ப மண்டல, ஈரப்பதமான மழைக்காடுகளில் அதிக அளவில் காணப்படும் இந்த பறவைகள், பெரும்பாலும் ஜோடியாகவே காணப்படும்.
பச்சை கிளிகள்
ஆண் கிளிகளின் தலை சிவப்பு, இளஞ்சிவப்பு, ஊதா நிறத்திலும், பெண் கிளிகளின் தலை இள நீலம் மற்றும் சாம்பல் நிறத்திலும் காணப்படும். காடுகளில் மட்டுமின்றி திறந்த வனப்பகுதிகள் மற்றும் தோட்டங்களில் வாழும்.
-சிவப்பு நிற வாட்டல் லேப் விங்
-தரைவழி பறவையாக உள்ள இந்த பறவைகள் தெற்காசியா முழுவதும் காணப்படுகிறது. நீர்நிலைகள், விவசாய வயல்களில் காணப்படும் இந்த பறவைகள் அதிக சப்தத்துடன் எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பும் தன்மை கொண்டது.
-சாம்பல் நிற வாக்டெயில்
நீர்நிலைகள், வயல் பகுதிகளில் பரவலாக இந்த பறவைகள் காணப்படுகிறது. நீர் நிலைகளை காணப்படும் பூச்சிகளை உட்கொள்ளும்.
-வெள்ளைப் புருவம் கொண்ட வாக்டெயில்
வாக்டெயில் இனங்களை சேர்ந்த இந்த பறவை தொடர்ச்சியாக வாலை ஆட்டும் தன்மை கொண்டது. மனித வாழ்விடங்கள் மற்றும் நீர் நிலைகளை ஒட்டி அதிகம் காணப்படும்.
வால் நட்சத்திர குருவி
மரங்கள் நிறைந்த காடுகளில் அதிகம் காணப்படுகிறது. சப்தம் இல்லாத பகுதிகளில் வாழ்வதற்கு விருப்பப்படும் பறவை இனமாக இவை உள்ளது. பொதுவாக கூட்டமாக இந்த பறவைகள் காணப்படும்.
-பாம்பு கழுகு
காடுகள் மற்றும் மரங்கள் நிறைந்த பகுதிகளில் வாழும் கழுகு, பாம்புகளை உட்கொள்ளுவதால் இந்த பெயர் பெற்றது. தற்போது கோடைகாலம் துவங்கி உள்ளதால் கிராமப் பகுதிகளுக்கு அதிகம் பாம்புகள் வரும் நிலையில் கிராமங்களில் தற்போது அதிகமாக வலசை வருகிறது.
-ராக்கெட் வால் ட்ரோங்கோ
ஆசிய பறவையாக இது கருதப்படுகிறது. இதன் வால் ராக்கெட் போல் இருப்பதால் இந்த பறவை தனித்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. மனிதர்களைப் பார்த்தால் உடனடியாக அந்த இடத்தை விட்டு பறந்துவிடும் தன்மை கொண்டது.-