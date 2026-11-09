ஊட்டி மார்க்கெட்டில் காய்கறி விலை உயர்வு

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ADDED : நவ 04, 2026 08:27 PM
ஊட்டி: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, ஊட்டி நகராட்சி மார்க்கெட்டில் மலை காய்கறி விலை அதிகரித்துள்ளது.
ஊட்டி நகராட்சி மார்க்கெட்டுக்கு, ஊட்டி சுற்றுவட்டாரத்தில் அறுவடை செய்யப்படும் மலை காய்கறிகளான உருளைகிழங்கு, கேரட்,பீட்ரூட், பச்சை பட்டாணி, பீன்ஸ், முட்டைகோஸ், ஊட்டி பூண்டு மற்றும் இங்கிலீஷ், சைனீஸ் ரக காய்கறிகளான புருக்கோலி, சுகுனி, செலாரி ஆகியவை விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர். இங்கிருந்து தரம் பிரிக்கப்பட்டு கேரளா , கர்நாடகா மற்றும் தமிழகத்தில் பிற மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.
தற்போது , வடகிழக்கு பருவ மழை எதிரொலி, வானிலை மாற்றங்கள் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் பெய்யும் கனமழை காரணமாக காய்கறிகளின் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டு சந்தைக்கு வரும் வரத்து பெருமளவில் குறைந்துள்ளது.
தவிர , அண்டை மாநிலங்களான கேரளா , கர்நாடகாவில் அரிய வகை காய்கறிகளுக்கு தேவை அதிகரித்துள்ளதால் விலை எகிறியுள்ளது. இந்நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி மார்க்கெட் பகுதிக்கு வரும் மக்கள் காய்கறி விலை உயர்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சங்க செயலாளர் ராஜா முகமது கூறுகையில்,‘‘தற்போது, துவங்கியுள்ள வட கிழக்கு பருவ மழை சராசரி அளவை எட்டி வருகிறது. இதற்கிடையே, தொடர் வானிலை மாற்றங்கள் மலை பகுதிகளில் பெய்யும் கனமழை காரணமாக மலை காய்கறி விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டு, வரத்து குறைந்த விலை உயர்வு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக தீபாவளிக்கான காய்கறி வரத்தின் போது கிராக்கி ஏற்பட்டுள்ளது. அதில், தற்போது, புருக்கோலி கிலோ, 350 முதல் 400 ரூபாய்; சுகுனி கிலோ, 250 பட்டாணி கிலோ, 200; ஊட்டி பூண்டு கிலோ,300, உருளை, 50, கேரட், 15 ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது,’’ என்றார்.