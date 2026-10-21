விஜயதசமி நாளில் வித்யாரம்பம் விழா அமர்க்களம்

ADDED : அக் 20, 2026 07:56 PM
–நிருபர் குழு–
மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு கோவில்களில் விஜய தசமியை முன்னிட்டு நடந்த வித்யாரம்பம் விழா நிகழ்ச்சியில் திரளானோர் பங்கேற்றனர்.
ஆண்டுதோறும் விஜய தசமி திருநாளில் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது. நடப்பாண்டு விஜயதசமியை முன்னிட்டு காலை முதல் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் வழிபாடுகள் நடந்தது. தொடர்ந்து, குழந்தைகளுக்கு பலகை, நெல் மற்றும் அரிசியில் அகரம் எழுத்தப்பட்டு வித்யா ரம்பம் துவக்கி வைக்கப்பட்டது. அதில், ஊட்டி சீனிவாச பெருமாள் கோவிலில் நடந்த விழாவில், திரளான பெற்றோர் பங்கேற்று கல்வியின் தெய்வமான சரஸ்வதி தேவி மற்றும் பெருமாளின் அருளுடன் குழந்தைகளுக்கான வித்யாரம்பத்தை துவக்கினர். இதேபோல, ஊட்டியின் பல்வேறு கோவில்களிலும் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது.
*பந்தலுார் அருள்மிகு முருகன் திருக்கோவிலில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு, நேற்று காலை கோவில் அர்ச்சகர் ரமேஷ் குருக்கள் தலைமையில் முருகனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, கமிட்டி தலைவர் ஹரிராமன் தலைமையில், சுவாதி ஸ்கூல் ஆப் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் பள்ளியில் பயிற்சி பெற்ற, மாணவிகளின் பரதநாட்டிய அரங்கேற்ற நிகழ்ச்சி நடந்தது. பரதநாட்டியம் ஆடிய மாணவிகளுக்கு கோவில் கமிட்டி சார்பில், ஆசிரியர் சித்தானந்த் முருகன் படம் பரிசாக வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார். ஏற்பாடுகளை கோவில் கமிட்டி தலைவர் தலைமையில் நிர்வாகிகள் சிவராஜ், மோகன்ராஜ், சுரேஷ், முத்தமிழ், ரவி மற்றும் பரதநாட்டிய ஆசிரியர் பிரசாந்த் உள்ளிட்டோர் செய்திருந்தனர். மேலும், பல கோவில்களில் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
* கூடலுார் விநாயகர் கோவிலில், கோவில் குருக்கள் கார்த்திகேயன், குழந்தைகளுக்கு அரிசியில் அகரம் எழுதி, வேல்முனையில் தேன் தடவி குழந்தைகளின் நாவில் 'ஓம்' எழுதி கற்றலை துவக்கி வைத்தார். ஏராளமான குழந்தைகள் பங்கேற்று கல்வியை துவக்கினர். மேல் கூடலுார் சந்தக் கடை மாரியம்மன் கோவில் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள கோவில்களிலும், குழந்தைகளுக்கு கல்வி துவங்கும் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடந்தது.