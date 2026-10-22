சாரதாம்பாள் கோயிலில் குழந்தைகளுக்கு வித்யாரம்பம்

ADDED : அக் 22, 2026 06:26 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு சிருங்கேரி சாரதாம்பாள் கோவிலில் நவராத்திரி திருவிழா விமரிசையாக நடந்தது.
மகாநவமி தினமான கடந்த, 20ம் தேதி காலையில் கணபதி ஹோமத்துடன் வழிபாடுகள் தொடங்கின. தொடர்ந்து துர்கா சப்தசதி பாராயணம், ரிக், கிருஷ்ண யஜுர், சுக்ல யஜுர், அதர்வண வேத பாராயணங்கள் மற்றும் தம்பதி பூஜை நடந்தது.
அன்று மதியம், 1:00 மணிக்கு, கோவில் நிர்வாக அதிகாரி கரிம்புழை ராமன் சங்கல்பம் செய்ய மகா சண்டி ஹோமம் தொடங்கியது. ஹோமத்தையொட்டி பிரம்மாச்சாரி பூஜை, கன்யா பூஜை, சுவாஸினி பூஜை நடத்தப்பட்டு, மகா பூர்ணாஹுதி மற்றும் வஸோர்தாரா பூஜைகளை கரிம்புழை ராமன் – தீபா தம்பதியினர் முன்னின்று நிறைவேற்றினர்.
விஜயதசமி தினமான, 21ம் தேதி காலை, 9:00 மணிக்கு வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் குழந்தைகளுக்கு நாவிலும், நெல்லிலும் முதல் எழுத்தை எழுதி வித்யாரம்பம் செய்யப்பட்டது. இந்நிகழ்வுடன் நவராத்திரி விழா நிறைவு பெற்றது.