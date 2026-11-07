வெற்றி காய்கறி சிறப்பு அங்காடி: மாவட்டத்தில் மூன்று இடத்தில் திறப்பு
வெற்றி காய்கறி சிறப்பு அங்காடி: மாவட்டத்தில் மூன்று இடத்தில் திறப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:44 PM
ஊட்டி:நீலகிரியில் மூன்று இடங்களில் வெற்றி சிறப்பு காய்கறி அங்காடி திறக்கப்பட்டது.
ஊட்டி கமர்சியல் சாலையில், கூட்டுறவு விற்பனை அங்காடியில் கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறையின் சார்பில், 100 ரூபாய்க்கு, 10 வகையான காய்கறிகள் வழங்கும் வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அதில், நுகர்வோருக்கு அன்றாட தேவையான அத்தியாவசிய காய்கறி பொருட்கள் நியாயமான விலையில் கிடைக்க செய்யும் நோக்கில், வெங்காயம், 500 கிராம்; தக்காளி, 500 கிராம்; கத்திரிக்காய், 250 கிராம்; உருளைகிழங்கு, 250 கிராம்; கேரட், 200 கிராம்; பீன்ஸ் , 200 கிராம்; பச்சை மிளகாய், 100 கிராம்; இஞ்சி, 50 கிராம் மற்றும் தேங்காய், 400 முதல், 450 கிராம் ஆகிய பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்படுகிறது.
கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா கூறுகையில்,''கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்கள் வாயிலாக வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஊட்டி நீலகிரி கூட்டுறவு நிறுவனம், கோத்தகிரி கூட்டுறவு பண்டகசாலை, அருவங்காடு கூட்டுறவு பண்டகசாலை என , 3 இடங்களில் இன்று, 5ம் தேதி முதல், 7ம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள், காலை, 9:00 மணி முதல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பொதுமக்கள் அருகில் உள்ள கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்களை அணுகி பயன் பெற வேண்டும்,'' என்றார்.