'வெற்றி பயணம்' பஸ்சில் கட்டணம் வசூல்: அதிகாரிகள் மீது பழங்குடியினர் கடும் அதிருப்தி
'வெற்றி பயணம்' பஸ்சில் கட்டணம் வசூல்: அதிகாரிகள் மீது பழங்குடியினர் கடும் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 18, 2026 06:39 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:36 PM
குன்னுார்: பர்லியாரில் இருந்து குன்னூருக்கு இயக்கப்பட்ட அரசின் வெற்றி பயண பஸ்சில் மகளிரிடம் கட்டணம் வசூலித்த சம்பவம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
குன்னுார் அருகே பர்லியார் பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவால் அப்பகுதி பழங்குடியின மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். இவர்களின் போக்குவரத்து வசதிக்காக, பர்லியாருக்கு காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் அரசு பஸ் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில், 'வெற்றி பயணம்' என இயக்கப்பட்டு இதுவரை கட்டணம் வசூலிக்கவில்லை.
இந்நிலையில், நேற்று திடீரென குன்னுாருக்கு இயக்கப்ட்ட பஸ்சில் பயணம் செய்த பழங்குடியின மக்களிடம் தலா, 20 ரூபாய் எனவும், மரப்பாலத்தில் இருந்து,11 ரூபாய் எனவும் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது. நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவிடும் வகையில் இயக்கப்பட்ட பஸ்சிலும், இவ்வாறு கட்டணம் வசூலித்தது, பர்லியார் மக்கள் மற்றும் புதுக்காடு, கோழிக்கரை, குறும்பாடி பழங்குடியினர் மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பழங்குடியினத்தை சேர்ந்த சித்ரா கூறுகையில்,‘‘புதுக்காடு, பர்லியார் பகுதிக்கு மக்களின் நலனுக்காக இயக்கப்பட்ட அரசு பஸ்சில் இதுவரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படவில்லை. இன்று (நேற்று) திடீரென கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது. பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தபோது அங்குள்ள டைம் கீப்பரிடமும் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது. தெரியாமல் வசூல் செய்யப்பட்டது என கூறி வருத்தம் தெரிவித்தனர். எனினும் பணம் திருப்பி தரவில்லை,’’ என்றார்.
மாவட்ட போக்குவரத்து கழக உதவி பொது மேலாளர் பிரகாஷ் கூறுகையில்,‘‘காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் இயக்கப்பட்ட இந்த பஸ் மக்களின் நலனுக்காக மதிய நேரத்திலும் இயக்கப்படுகிறது. ஒப்பந்த அடிப்படையில் கண்டக்டர் பணியமர்த்தப்பட்டதில் இவ்வாறு நிகழ்ந்திருக்கலாம். உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க ஒப்பந்த கண்டக்டர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும்,’’ என்றார்.