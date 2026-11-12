ஜீன்பூல் தாவர மையத்தில் 'விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி' காட்சி; சுற்றுலா பயணிகள் வரவேற்பு: சுற்றுலா பயணிகள் வரவேற்பு
ஜீன்பூல் தாவர மையத்தில் 'விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி' காட்சி; சுற்றுலா பயணிகள் வரவேற்பு: சுற்றுலா பயணிகள் வரவேற்பு
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 08:06 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் ஜீன்பூல் தாவர மையத்தில் செயற்கை முப்பரிமாண தொழில்நுட்பத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, 'விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி' முறையின் தெரியும் காட்சிகள் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்துள்ளது.
கூடலுார் நாடுகாணி ஜீன்பூல் சூழல் சுற்றுலா மையத்துக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இங்குள்ள மீனகம், பெரணி கண்ணாடி இல்லம், காட்சி முனை, தொங்கியபடி சாகசம் செய்யும் ஜிப்லைன், மியூசியம், 1.5 கோடி ரூபாய் நிதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆர்க்கிடோரியம் ஆகியவை அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.
அதிலுள்ள கண்ணாடி அறையினுள் வனப்பகுதியில் பார்ப்பது போன்று உணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆர்கிட் செடிகள், சீரமைக்கப்பட்ட பசுமை குடில்கள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில், முப்பரிமாண தொழில் நுட்பத்தில் 'விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி' மையம் இங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள 'விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி’ ஹெட்செட்டை தலையில் மாட்டி கொண்டு, பார்க்கும்போது, நீலகிரியில் உள்ள நடுகாணி ஜீன்பூல் தாவர மையம், முதுமலை புலிகள் காப்பகம் தெப்பக்காடு யானைகள் முகாம் ஆகியவற்றை அருகே சென்று பார்ப்பது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு, 40 ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை பார்த்து வியந்த சுற்றுலா பயணிகள் கூறுகையில், ‘விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி' ஹெட்செட்டை தலையில் மாட்டி, சென்சார் உதவியுடன் அதில் உள்ள காட்சிகளை பார்த்தால், விண்வெளியில் உள்ள கோள்கள், நீலகிரியில் தாவர மையங்கள், யானைகள் முகாமை அருகே சென்று நேரில் பார்ப்பது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது,’ என்றனர்.