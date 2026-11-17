ஏரியில் இறந்து மிதந்த மீன்கள் நீர் வளத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு
ஏரியில் இறந்து மிதந்த மீன்கள் நீர் வளத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு
ADDED : நவ 16, 2026 06:54 PM
ஊட்டி: ஊட்டி படகு இல்ல ஏரியில் இறந்து மிதந்த மீன்கள் அகற்றப்பட்டன.
ஊட்டி ஏரியில் இன்று (நவ.,16) காலை நேரத்தில் மீன்கள் அதிக அளவு இறந்து கரை ஒதுங்கி கிடந்தன. அப்பகுதியில் கடும் துர்நாற்றம் வீசியது. படகு இல்ல நிர்வாகம் ஆய்வு மேற்கொண்டது. பின் , பொதுப்பணித்துறை, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதிகாரிகள் உத்தரவுப்படி, ஏரியில் இறந்து மிதந்த மீன்கள் அகற்றப்பட்டன.
சுற்றுலா வளர்ச்சி கழக மண்டல மேலாளர் யுவராஜ் கூறுகையில்,‘‘ஏரியில் மருத்துவ கழிவுகள், வேதியியல் பொருட்கள் கலந்த தண்ணீர் அதிகமாக மாசு ஏற்பட்டதால் மீன்கள் இறந்து இருக்கலாம். மேலும், தண்ணீர் மாசு காரணமாக இரவு நேரத்தில் ஏரியில் ஆக்ஸிஜன் குறைவு ஏற்பட்டு மீன்கள் இறந்திருக்கவும் வாய்ப்பு உள்ளது. தண்ணீரின் தரத்தை ஆய்வு செய்த பின்னரே முழு விவரம் தெரிய வரும்,’’என்றனர்.