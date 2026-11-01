ஊட்டியில் நீர் பனிப்பொழிவு கடும் குளிரான காலநிலை

UPDATED : அக் 30, 2026 03:41 PM
ADDED : அக் 30, 2026 03:39 PM
ஊட்டி: ஊட்டியில் காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் நீர் பனிப்பொழிவால் கடுமையான குளிர் நிலவுகிறது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில், வட கிழக்கு பருவமழை வெளுத்து வாங்கியது. இதனால், நீர் ஆதாரங்களில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. விளை நிலங்களில், ஈரப்பதம் அதிகரித்துள்ளது.
பருவ மழை ஒய்ந்த நிலையில், கடந்த, ஐந்து நாட்களாக, பகல் நேரங்களில் கடும் வெயிலான நிலவுகிறது. இந்த காலநிலை தேயிலைத் தோட்டங்களில் பசுந்தேயிலை துளிர்விட ஏதுவாக அமைந்துள்ளது.
அதே நேரத்தில், காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில், நீர்ப்பனி பொழிவு அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், கடும் குளிர் நிலவுகிறது. அதில், ஊட்டி தாவரவியல் பூங்கா, எஸ்.ஏ.டி.பி., மைதானம், ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானம் மற்றும் சூட்டிங் மட்டம் உட்பட, சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள புல்வெளியில் நீர் பனிப்பொழிவு அதிகமாக காணப்படுகிறது. இதனால், மக்கள் வெம்மை ஆடைகளை பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது.