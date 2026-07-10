வயநாடு நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதி; போலீசார் 24 மணி நேர பாதுகாப்பு பணி
வயநாடு நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதி; போலீசார் 24 மணி நேர பாதுகாப்பு பணி
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:56 AM
பந்தலுார்: கேரள மாநிலம், வயநாடு மேப்பாடி அருகே கல்லாடி பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதில், ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததுடன், ஏழு பேர் மருத்துவமனையில் உள்ளனர்.
நேற்று, உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த சர்வேயர் அஷ்ருதீன் அன்சாரி, ஹிமாச்சலத்தை சேர்ந்த ராகுல்சர்மா, பீகாரை சேர்ந்த முகமது இம்ரான் ஆகியோரின் சடலம் மீட்கப்பட்டது. ராகேஷ்குஷ்த்ரா, விக்ரம் ராணா ஆகியோரை தேடும் பணியில் பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சம்பவம் நடந்த பகுதிகளில், கண்ணனுார் சரக டி.ஐ.ஜி., கார்த்திக், வயநாடு எஸ்.பி., தேவ மனோகர் தலைமையிலான போலீஸ் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
மேலும், இதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் போலீசார், 24 மணி நேர கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் வகையில், கல்லாடி பகுதியில் தற்காலிக புறக்காவல் நிலையம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
போலீசார் கூறுகையில், 'கனமழை தொடர்வதால் தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். மண்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மலை ஓரங்களில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டும். இரவு பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும்,' என்றனர்.