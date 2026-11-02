‘தலை முடிக்கு உரை அணிந்திருப்பது கட்டாயம்’: விதி மீறல் கண்டறிந்தால் நடவடிக்கை பாயும்
‘தலை முடிக்கு உரை அணிந்திருப்பது கட்டாயம்’: விதி மீறல் கண்டறிந்தால் நடவடிக்கை பாயும்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:50 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:46 PM
கோத்தகிரி: கோத்தகிரியில் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு துறை சார்பில், விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட நியமன அலுவலர் பிரபாவதி தலைமை வகித்து பேசியதாவது, ‘
உணவு தயார் செய்யப்படும் இடங்கள், பரிமாறும் இடங்கள் மற்றும் விற்பனை செய்யப்படும் இடங்கள் நவீன முறையில் மேம்படுத்த வேண்டும். ஊழியர்கள் ஆரோக்கியமாகவும், சுத்தமாகவும் இருப்பதுடன், மருத்துவ சான்று கட்டாயம் பெற்றிருக்க வேண்டும். கைகள் மற்றும் தலை முடிக்கு உரை அணிந்திருப்பது அவசியம்.
ஒருமுறை உபயோகப்படுத்திய எண்ணெயை மீண்டும் பயன்படுத்தவோ, அந்த எண்ணெயை சுற்றுச்சூழல் மாசுபடும் வகையில் அடுப்பில் ஊற்றி எரிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
அஜினோமோட்டோ உட்பட அனுமதிக்கப்படாத உணவு நிறங்கள் பயன்படுத்தாமலும், செய்தித்தாள் மற்றும் நெகிழிகளை உணவு பொருட்களை பரிமாற பயன்படுத்தக் கூடாது. பூச்சி கட்டுப்பாடு செய்யும் முறைகளில் பின்பற்ற வேண்டும்.
காலாவதியான எந்த பொருட்களையும் உணவு பொருள் தயார் செய்ய பயன்படுத்தவோ, விற்பனை செய்யவோ கூடாது. விற்பனைக்காக வைக்கப்படும் உணவு பொருட்களில் தயாரிப்பு மற்றும் காலாவதி தேதி கட்டாயம் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.
முறையான உணவு பாதுகாப்புத் துறை சான்று பெற்று வியாபாரம் செய்வது அவசியம். விதிகளை மீறுபவர்களுக்கு, 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
இதில், வட்டார உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் குமரகுருபரன், உணவகம் மற்றும் பேக்கரி உரிமையாளர் சங்க நிர்வாகி பாவா சிக்கந்தர் உட்பட, பலர் பங்கேற்றனர்.