கோத்தகிரியில் களை செடிகள் அதிகரிப்பு

UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:54 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் உன்னி செடிகளால், விலங்குகளுக்கான உணவு தாவரங்கள் அழிந்து வருகின்றன.
‘வெர்பினேசி’ தாவரவியல் குடும்பத்தை சேர்ந்த, 'லேண்டானா கமாரா ' என்ற இந்த உன்னிவகை களை செடிகள், பெரும்பாலும் சாலை ஓரங்களிலும், தேயிலைத் தோட்ட வரப்புகளிலும் அதிகளவில் காணப்படுகிறது. தற்போது தொடர் மழை பெய்து வருவதால், இந்த செடிகளில் பூக்கள் சிவப்பு, மஞ்சள் மற்றும் ஊதா வண்ணங்களில் பூத்து குலுங்குவது பார்வையாளர்களின் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்துள்ளது. குறிப் பாக, கோத்தகிரி வட்டாரத்தில், அஜ்ஜூர், இடுஹட்டி, கீழ்கோத்தகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகளவில் பூத்துள்ளதால், சுற்றுலா பயணிகள் உள்பட உள்ளூர் மக்கள் போட்டோ எடுத்து செல்கின்றனர். மறுபுறம் இந்த தாவரங்களால், வன விலங்குகளின் உணவு தாவரங்கள் அழிக்கப்பட்டு, உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும் பாதிப்பு உள்ளது.