பசுந்தேயிலைக்கு நிலையான விலை நிர்ணயம் அவசியம் மத்திய அரசுக்கான பரிந்துரைகள் என்ன?
பசுந்தேயிலைக்கு நிலையான விலை நிர்ணயம் அவசியம் மத்திய அரசுக்கான பரிந்துரைகள் என்ன?
UPDATED : நவ 08, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:06 PM
குன்னூர்: உண்மையான உற்பத்தி செலவு மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப தேயிலை விவசாயிகளுக்கான நியாயமான விலையை உறுதி செய்ய வழிவகுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் பசுந்தேயிலைக்கு நியாயமான குறைந்தபட்ச விலையை நிர்ணயிக்க தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.
மாவட்டத்தில் பசுந்தேயிலை விவசாயிகளுக்கு நியாயமான விலை கிடைக்க விவசாயிகள் போராடி வருகின்றனர்.
சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவு, தேயிலை வாரிய தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட பதில் மற்றும் கடந்த ஜூலை மாதம் அமைக்கப்பட்ட நிபுணர் குழு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பசுந்தேயிலைக்கு நியாயமான குறைந்தபட்ச விலையை நிர்ணயிக்க தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இது தொடர்பாக, சிறு தேயிலை விவசாயிகள் பாபு, பெள்ளி மற்றும் கணேஷ் ராமலிங்கம் ஆகியோர் குன்னூரில் உள்ள இந்திய தேயிலை வாரிய செயல் இயக்குநருக்கு மனு அளித்தனர்.
விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘நீலகிரியில் ஒரு கிலோ பசுந்தேயிலை பறிக்க கூலி மட்டுமே ரூ.18.81 முதல் ரூ.24.37 வரை ஆவதாக தேயிலை வாரியத்தின் 'ஆர்டிஐ' பதிலில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
நியாயமான விலை தேவை
ஆனால், விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும் விலை, சாகுபடி செலவை விட, மிக குறைவாக உள்ளதால் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐகோர்ட் உத்தரவுப்படி அமைக்கப்பட்ட, தேயிலை வாரிய குறைந்தபட்ச விலை குழுவின் தற்போதைய செயல்பாடுகள், கடந்த 20 ஆண்டுகால விலை மதிப்பீடு மற்றும் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பப்பட உள்ள பரிந்துரைகள் குறித்து தெளிவுபடுத்த வேண்டும். என்றனர்.
எனவே, இக்குழுவின் உறுப்பினராக உள்ள குன்னூர் செயல் இயக்குநர், சிறு விவசாயிகள் மற்றும் தொழிற்சாலை உரிமையாளர்களை அழைத்து குன்னூரில் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி, உண்மையான உற்பத்தி செலவு மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப தேயிலை விவசாயிகளுக்கான நியாயமான விலையை உறுதி செய்ய வழிவகுக்க வேண்டும்.