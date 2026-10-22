காட்டு யானை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு

UPDATED : அக் 19, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 19, 2026 07:00 PM
கூடலூர்: முதுமலை அருகே, உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட ஆண் காட்டு யானை, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது.
நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பகம், மசினகுடி வனக்கோட்டம் சிங்கார வனச்சரகம், கொக்காபுரம் அருகே, பிதர்கட்டாகேர் நீர் குட்டையில் இரு தினங்களுக்கு முன் படுத்த நிலையில் ஆண் காட்டு யானை உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு, உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தது கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்ட வன ஊழியர்களுக்கு தெரியவந்தது. அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
மசினகுடி துணை இயக்குனர், வித்யாதர், வனச்சரகர் விமல்குமார் உடலை ஆய்வு செய்தனர்.
முதுமலை வன கால்நடை டாக்டர் ராஜேஷ்குமார் யானைக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்தார். ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம், மாலை யானை உயிரிழந்தது. அதன் உடல் நேற்று, பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.
வனச்சரகர் விமல்குமார் கூறுகையில், 'உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட, 20 வயது ஆண் காட்டு யானைக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது. பிரேத பரிசோதனையில் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. ஆய்வுக்காக உடல் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது.’’ என்றார்.