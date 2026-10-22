வனவிலங்கு வார விழா :ஈர நிலத்தில் துாய்மை பணி

UPDATED : அக் 09, 2026 04:29 AM
ADDED : அக் 09, 2026 04:25 AM
ஊட்டி:
ஊட்டியில் வனவிலங்கு வார விழாவை ஒட்டி, ஈரநிலத்தில் துாய்மைப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
நீலகிரி வடக்கு வனச்சரகம் மற்றும் ஊட்டி அரசு கலைக் கல்லுாரி சூழல் மன்றம் சார்பில், வனவிலங்கு வார விழாவின் ஒரு பகுதியாக, ஊட்டி தலைகுந்தா ஈரநிலத்தில் துாய்மைப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
வனச்சரகர் ராம்பிரகாஷ் தலைமை வகித்தார். வனத்துறை அதிகாரி மெய்யப்ப சாமி மற்றும் கலை கல்லுாரி சூழல் மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
கல்லுாரி சூழல் மன்ற உறுப்பினர்கள் டாக்டர் சுந்தர்ராஜ், வித்யா, பிரியா ஆகியோர் தலைமையிலான, 50 க்கும் மேற்பட்ட சூழல் மன்ற மாணவர்கள், சதுப்பு நிலத்தில் இருந்த பிளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட குப்பைகளை அகற்றி துாய்மை பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், தலைக்குந்தா சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் மத்தியில், வன வளம், வன விலங்குகள் மற்றும் கானுயிர் பாதுகாப்பு குறித்து, துண்டு பிரசுரங்கள் வினியோகித்து, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.