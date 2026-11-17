குத்தகை நில விவசாயிகளுக்கு அரசின் மானியம் கிடைக்குமா? இடு பொருட்கள் வழங்கினால் பயன்கள் ஏராளம்
குத்தகை நில விவசாயிகளுக்கு அரசின் மானியம் கிடைக்குமா? இடு பொருட்கள் வழங்கினால் பயன்கள் ஏராளம்
ADDED : நவ 16, 2026 06:49 PM
ஊட்டி: ‘நீலகிரியில், 70 சதவீதம் பேர் குத்தகை நிலத்தில் சாகுபடி செய்வதால், மானியத்தில் உரம் உட்பட இடுப்பொருட்கள் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரியில் தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக மலை காய்கறி விவசாயம், 20 ஆயிரம் ஏக்கரில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, உருளைக்கிழங்கு, கேரட், பீட்ரூட், முட்டைகோஸ், வெள்ளைப் பூண்டு உள்ளிட்டவைகள் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் காய்கறி, கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளி நாடுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் எதிர்பார்த்த அளவு மழை பொழிவு இல்லாததால் தோட்டக்கலை துறை சொட்டுநீர் பாசனத்தை ஊக்குவித்து வருகிறது. தற்போது கடைபோக விவசாயத்திற்காக ஊட்டி சுற்றுப்புற பகுதிகள் உட்பட கிராமப்புறங்களில் விளைநிலங்களில் உழவு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
குத்தகை முறை விவசாயம் அதிகம்
இந்நிலையில், மாவட்ட முழுவதும், 70 சதவீதம் பேர் விவசாய நிலங்களை குத்தகைக்கு வாங்கி விவசாயம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குத்தகை தோட்டத்தில் விவசாயம் மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கு தேவையான இடுப்பொருட்கள் அந்தந்த பகுதியில் உள்ள உரக்கடைகளில் மானியத்தில் வாங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், ‘விவசாயிகள் சாகுபடியும் செய்யும் நிலத்தின் விவரங்கள், பயிர்களின் விவரங்கள் ஆகியவற்றை கொண்டு ‘கியூ.ஆர்’ குறியீடு பெற்றால் மட்டுமே மானிய உரங்களை வாங்க முடியும்,’ என்ற நடைமுறை விரைவில் வர உள்ளது.
இது குறித்து, குத்தகை நிலத்தில் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கு உரிய பரிந்துரைகளை தெரிவிக்காததால், அத்தகைய விவசாயிகள் மானியத்தில் உரம் உட்பட இடுப்பொருட்களை வாங்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, ஊட்டி, குன்னுார் பகுதிகளில் குத்தகை முறையில் விவசாயம் மேற்கொள்ளும் விவசாயிகள், ‘தோட்டக்கலைத் துறையினர் குத்தகை நில விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் தேவையான இடுப்பொருட்களை வாங்க உரிய நடைமுறைகளை அறிவிக்க வேண்டும்,’ என, வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் தர்மலிங்கம் கூறுகையில்,‘‘சொந்த நிலம் இல்லாதவர்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டிய நடைமுறைகள் ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘கியூ.ஆர்’ திட்டம் அமலுக்கு வந்தவுடன் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விபரங்களை சமர்ப்பித்து, சம்பந்தப்பட்ட உரக்கடைகளில் மானிய உரங்கள் வாங்க முடியும். இதுவரை விவசாய அடையாள எண் பெறாத அனைத்து நில உரிமையாளர்களும் தங்கள் நில விபரங்களை பதிவு செய்து விவசாயி அடையாள எண் பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் , விவரங்களுக்கு , 7464827909 அல்லது தங்கள் வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்,’’ என்றார்.