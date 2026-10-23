மலை மாவட்ட மகளிருக்கு 'வெற்றி' பயணம்... கிடைக்குமா?:'எக்ஸ்பிரஸ்' பஸ்கள் அதிகரித்துள்ளதால் சிக்கல்
மலை மாவட்ட மகளிருக்கு 'வெற்றி' பயணம்... கிடைக்குமா?:'எக்ஸ்பிரஸ்' பஸ்கள் அதிகரித்துள்ளதால் சிக்கல்
ADDED : செப் 26, 2026 03:30 AM
ADDED : செப் 26, 2026 03:30 AM
குன்னுார்: தமிழகத்தில், அக்., 2-ம் தேதி முதல் 40 கி.மீ., துாரம் வரை இயக்கப்படும் அரசு புறநகர் பஸ்களில், மகளிருக்கான, 'கட்டணமில்லா வெற்றி பயணம் திட்டம்', துவங்கும் நிலையில், மலை மாவட்ட மகளிருக்கு பலனில்லாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் இயக்கப்படும், 367 அரசு பஸ்களும் சாதாரண கட்டண பஸ்கள் என்றே, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலரால் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், 'எக்ஸ்பிரஸ்' பெயரில் மக்களை ஏமாற்றி, 180 பஸ்கள் பல்வேறு இடங்களுக்கும் இயக்கப்படுவதால், இதனை எதிர்த்து ஐகோர்ட்டில் பொது நல வழக்கு தொடரப்பட்டது. விசாரணைக்கு பின், இதனை கண்டித்த ஐகோர்ட், 'சாதாரண கட்டணத்தில் இயக்க வேண்டும், என, உத்தரவிட்டுள்ளது.
எனினும், ஐகோர்ட் உத்தரவை மதிக்காத போக்குவரத்து கழகம், நீலகிரி கிராமங்களில் இருந்து சமவெளி பகுதிகளுக்கு, பஸ்களை நீட்டித்து, 80 கி.மீ.,க்கு மேல் இயங்கி விதிகளை மீறி வருகிறது.
இதனால், தமிழகத்தில் அக்., 2-ம் தேதி முதல் 40 கி.மீ., தூரம் வரை இயக்கப்படும் அரசு புறநகர் பஸ்களில், 'கட்டணமில்லா வெற்றி பயணம் திட்டம்' நீலகிரி மாவட்ட மகளிருக்கு பயனளிக்க முடியாத சூழல் உருவாகி உள்ளது.
'எக்ஸ்பிரஸ்' என்ற ஸ்டிக்கர் நீலகிரியில், 180 சாதாரண பஸ்களில், 'எக்ஸ்பிரஸ்' என்ற ஸ்டிக்கரை ஒட்டி, கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்து, மக்களை அரசு போக்குவரத்து கழகம் ஏமாற்றி வருகிறது. அதில், மேட்டுப்பாளையம்- குன்னுார் இடையே இயங்கி வந்த சாதாரண பஸ்கள் முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பஸ்களாக மாற்றப்பட்டு விட்டன. இதனை எதிர்த்து, நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில், சென்னை ஐகோர்ட்டில் பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்து, சாதகமான உத்தரவு பெற்றும், வட்டார போக்குவரத்து துறை அதை செயல்படுத்தாததால், கோர்ட் அவமதிப்பு வழக்கும் தொடரப்பட்டு நிலுவையில் உள்ளது.
மாநில முதல்வருக்கு மனு இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்த, மனோகரன் கூறுகையில்,
''மாவட்டத்தில், கிராமங்களுக்கான அரசு பஸ்கள் குறைக்கப்பட்டதால், மக்கள் தனியார் மினி பஸ்களை நாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்ளும் மினி பஸ்கள், தன்னிச்சையாக, கட்டணத்தை அதிகரித்து வசூலித்து வருகின்றன. இதனால், பல பகுதிகளுக்கு மகளிர் வெற்றி பயணம் திட்டத்தால் எந்த பயனும் இல்லை.
மேலும், போக்குவரத்து துறை கோர்ட் உத்தரவை செயல்படுத்தும் வகையில். உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, 'எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டிக்கர்' ஒட்டப்பட்ட பஸ்களை மீண்டும் சாதாரண பஸ்களாக இயக்கினால் மட்டுமே, மகளிருக்கான இலவச பயண திட்டம் மலை கிராம மக்களை சென்றடைய வழிவகுக்க வேண்டும்.
இது தொடர்பாக, மாநில முதல்வர் மற்றும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சருக்கு மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது,'' என்றார்.