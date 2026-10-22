பெண்களுக்கு ஏற்ற இயற்கை வள மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்கள்: பண்ணையில் களப்பார்வை ; கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு
பெண்களுக்கு ஏற்ற இயற்கை வள மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்கள்: பண்ணையில் களப்பார்வை ; கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு
UPDATED : அக் 19, 2026 06:50 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:46 PM
ஊட்டி: ஊட்டியில் உள்ள இந்திய மண் மற்றும் நீர் வள பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மையத்தில் பெண் விவசாயிகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டது. பெண் விவசாயிகள் களப்பயணம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் உள்ள இந்திய மண் மற்றும் நீர் வள பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மையத்தில், 'பெண் விவசாயிகள் தினம்' நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் குருத்துகுளி, பசவக்கல் மற்றும் தீட்டுக்கல் ஆகிய கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான பெண் விவசாயிகள் கலந்துகொண்டனர். ஆராய்ச்சி மைய தலைவர் சுந்தராம்பாள் வரவேற்று பேசினார்.
விஞ்ஞானிகள் சுந்தராம்பாள், சங்கர், பிரபாவதி, ஹோம்பே கவுடா மற்றும் ஷீத்தல் ஆகியோர் பல்வேறு தலைப்புகளில் பேசினர். குறிப்பாக, பெண்களுக்கு ஏற்ற வேளாண்மை மற்றும் இயற்கை வள மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்கள், விவசாயம் சார்ந்த தொழில்முனைவு மற்றும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகள், விவசாயப் பணிகளில் வேலைப்பளுவை குறைக்க ட்ரோன்களின் பயன்பாடு, மற்றும் நீலகிரி பகுதிக்கு ஏற்ற வேளாண் காடுகள் வளர்ப்பு முறை குறித்து அவர்கள் விளக்கினர். மலைப்பகுதி விவசாயத்திற்கு ஏற்ற, பெண்களின் வேலைப்பளுவை குறைக்கும் இயந்திரங்கள் குறித்து பெண் விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
தமிழ் மொழியில் கையேடுகள்: இயற்கை வளப் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த கையேடுகள் தமிழ் மொழியில் வினியோகிக்கப்பட்டன. இதில், காய்கறி மற்றும் தோட்டப்பயிர்கள் சாகுபடியில் வெற்றி பெற்ற பெண் விவசாயிகள் தங்கள் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொண்டனர். இதில், பங்கேற்ற பெண் விவசாயிகள் மலைப்பகுதி விவசாயத்தில் தாங்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களான வனவிலங்குகளின் தொல்லை மற்றும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறை குறித்து எடுத்துரைத்தனர். மண் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாக்கவும் இயற்கை வளத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும் பயிர்கள், 'கழிவிலிருந்து செல்வம்'என்ற கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையில், இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி களைகளைக் கொண்டு உரம் தயாரித்தல் மற்றும் இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இயற்கை இடுபொருட்களைத் தயாரித்தல் போன்றவை செயல்விளக்கம் செய்து காட்டப்பட்டன.
அவர்களுக்கு இந்நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட மண் மற்றும் நீர்வள பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்களை விளக்கும் வகையில் ஆராய்ச்சி பண்ணையில் களப்பார்வை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தொழில்நுட்ப அலுவலர் முருகேசன், மலைப்பகுதி சூழலுக்கு ஏற்ற மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்களை விளக்கும் வகையில் ஒரு கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.