/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ யானை தாக்கி தொழிலாளி பலி பந்தலுார் அருகே பரிதாபம்
யானை தாக்கி தொழிலாளி பலி பந்தலுார் அருகே பரிதாபம்
யானை தாக்கி தொழிலாளி பலி பந்தலுார் அருகே பரிதாபம்
ADDED : ஆக 02, 2026 01:04 AM
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பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே, தொழிலாளி பாலசுப்ர மணியம், 7 0, யானை தாக்கி உயிரிழந்தார்.
நீலகிரி மாவட்டம், கரியசோலையில் உள்ள தனியார் காபி எஸ்டேட்டில், தேவாலாவை சேர்ந்த பாலசுப்ரமணியம் என்பவர் பணியாற்றினார்.
அப்போது அங்கு வந்த யானை கூட்டத்தில் ஒரு யானை, அவரை தாக்கியது. காயமடைந்த பாலசுப்ரமணியத்தை சக தொழிலாளர்கள் மீட்டு, அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற வழியில் இறந்தார்.