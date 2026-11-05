உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானி பட்டியலில் இடம்: தொழிலாளியின் மகன் நான்காம் முறையாக சாதனை
உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானி பட்டியலில் இடம்: தொழிலாளியின் மகன் நான்காம் முறையாக சாதனை
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
பந்தலுார்: பந்தலுாரை சேர்ந்த தோட்ட தொழிலாளியின் மகன், ஆராய்ச்சி துறையில், 4-வது முறையாக உலக அளவில் சிறந்த விஞ்ஞானி பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளார்.
பந்தலுார் அருகே, அத்திக்குன்னா எஸ்டேட் பகுதியை சேர்ந்தவர் வீரமுத்து, இவரது மகன் அசோக்குமார் சென்னை சவீதா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார்.
இவர் இயற்கை சார்ந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், 2023ம் ஆண்டு உயிரி எரிபொருள் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துறைகளில், 70 ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்து, 6 ஆயிரம் அறிவியல் மேற்கோள்களை பெற்றார். அதேபோல், 2024ம் ஆண்டு மாற்று ஆற்றல் மற்றும் கழிவு மேலாண்மை குறித்து, 85 ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்து, 7,600 மேற்கோள்களையும், 2025ம் ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் உயிரி சிதைவுறும் பிளாஸ்டிக் துறைகளில், 110 ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்து, 8,500 மேற்கோள்களை எட்டினார். நடப்பு ஆண்டு கழிவுகளை விற்பனை பொருட்களாக மாற்றுதல், பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்துதல், கழிவு மேலாண்மை, உயிரி ஆற்றல் மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகிய துறைகளில், 120 கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்து, 10,155 மேற்கோள்களை எட்டி சாதித்தார்.
இவரது ஆராய்ச்சி திறனை பாராட்டி அமெரிக்காவின் ஸ்டான்போர்டு பல்கலைக்கழகம், நெதர்லாந்தை சேர்ந்த எல்சேவியர் பதிப்பக நிறுவனம் இணைந்து,4-வது முறையாக, உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானி என்ற விருதை வழங்கி கவுரவித்துள்ளன. இவரது ஆய்வு தரவுகள்; ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளின் மேற்கோள் தரவுகளை வைத்தும் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளார்.
எஸ்டேட் தொழிலாளியின் மகன், தொடர்ச்சியாக, 4-முறை உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானி பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளார். இந்நிலையில், அசோக்குமார் மற்றும் அவரின் பெற்றோருக்கு தோட்ட தொழிலாளர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.