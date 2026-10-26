ரயிலில் பயணியிடம் திருட முயன்ற வாலிபர் கைது

ADDED : அக் 25, 2026 07:23 PM
பாலக்காடு:
பாலக்காடு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், பயணியின் உடைமைகளைத் திருட முயன்ற, கோவையைச் சேர்ந்த வாலிபரை ரயில்வே போலீசார் கையும் களவுமாகப் பிடித்து கைது செய்தனர்.
காரைக்காலில் இருந்து எர்ணாகுளம் நோக்கிச் செல்லும் காரைக்கால்–எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண்: 16187), நேற்று (அக்.,24) அதிகாலை, 2:55 மணியளவில் பாலக்காடு ரயில்வே சந்திப்பை வந்தடைந்தது.
அப்போது, அந்த ரயிலின் 'எஸ் 11' முன்பதிவு பெட்டியில் புகுந்த மர்ம நபர் ஒருவர், அயர்ந்து தூங்கிக்கொண்டிருந்த பயணியின் பையைத் திருட முயன்றுள்ளார்.
அப்போது சக பயணிகளின் உதவியுடன், அவர் கையும் களவுமாகப் பிடிபட்டார். உடனடியாக நடைமேடை பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த, போலீஸ் பிரமோத் மற்றும் சுனில்குமார் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, அந்த நபரைத் தடுத்து நிறுத்தி ரயில்வே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், பிடிபட்ட நபர், கோவை உக்கடம் பகுதியைச் சேர்ந்த வினோத் குமார், 30, என்பது தெரியவந்தது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், வினோத் குமாரைக் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.