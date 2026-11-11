/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/சிறுமி பலாத்காரம்: முதியவருக்கு சிறை
UPDATED : நவ 10, 2026 09:38 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:36 AM
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பாலக்காடு: பாலக்காடு மாவட்டம், மாத்தூர் ஆனிக்கோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரபாகரன், 76. இவர், கடந்த 2023-ம் ஆண்டு ஜன. 1 முதல் ஏப். 10 வரையிலான காலகட்டத்தில், எட்டு வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக, சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், கோட்டாயி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து பிரபாகரனை கைது செய்தனர். இவ்வழக்கு விசாரணை, நேற்று ஆலத்தூர் விரைவு சிறப்பு நீதிமன்றம் நடந்தது. வாதங்களை கேட்டறிந்த நீதிபதி சந்தோஷ் வேணு, குற்றவாளிக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.50,000 அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.
அபராத தொகையை செலுத்த தவறினால், மேலும், 5 மாதங்கள் கூடுதல் சிறைத் தண்டனை அனுபவிக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
அரசு தரப்பில் வக்கீல் பிந்து ஆஜரானார்.