குடும்ப தகராறில் மோதல் வாலிபர் அடித்து கொலை

UPDATED : நவ 04, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:30 AM
பாலக்காடு: பாலக்காடு அருகே, குடும்ப தகராறு காரணமாக ஏற்பட்ட கோஷ்டி மோதலில், வாலிபர் அடித்துக் கொல்லப்பட்டார்.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், சித்தூர் அடுத்த வடகரப்பதி பரிசிக்கல் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜேம்ஸ் ராஜ்குமார், 38. திருப்பூரில் பெயிண்டராகப் பணிபுரிந்து வந்தார். அவரது உறவினரான ஜானி பிரவீண், 35, என்பவருடன் இவருக்கு முன்விரோதம் இருந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த 1ம் தேதி இருதரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அன்று இரவு, அரிவாள் மற்றும் மிளகாய் பொடி கலந்த தண்ணீருடன், ஜேம்ஸ் ராஜ்குமார், ஜானி பிரவீணின் வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, ஜானி பிரவீண், அவரது மனைவியின் முகத்தில் மிளகாய் பொடி நீரை ஊற்றி, அரிவாளால் வெட்டினார். அலறல் சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த நண்பர்களும், அப்பகுதி மக்களும், ஜேம்ஸ் ராஜகுமாரை உருட்டு கட்டையால் தாக்கினர்.
தகவலறிந்து வந்த போலீசார், படுகாயமடைந்த ஜேம்ஸ் ராஜ்குமார் மற்றும் ஜானி பிரவீணை மீட்டு, திருச்சூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். ஆனால், ஜேம்ஸ் ராஜகுமார் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் இறந்தார். போலீசார், இக்கொலை தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து சந்தேகிக்கும் நபர்களை ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வந்து விசாரிக்கின்றனர்.