/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/பைக் மீது கார் மோதல்: விபத்தில் இளைஞர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:20 PM
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பாலக்காடு: பாலக்காடு அருகே, காரும் பைக்கும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் இளைஞர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், முண்டூர் வேலிக்காட்டை சேர்ந்த உண்ணிகிருஷ்ணன் - தங்கம்மா தம்பதியரின் மகன் ஜிஷ்ணு, 24. இவர், இன்று (நவ.,10) காலை 7:00 மணியளவில் பைக்கில் சென்றார். பொரியானி என்ற பகுதியில் சென்றபோது, எதிரே வந்த கார் இவரது பைக் மீது நேருக்கு நேர் மோதியது.
இதில் படுகாயமடைந்த ஜிஷ்ணு, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கல்லடிக்கோடு போலீசார், உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். விபத்து குறித்து, போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.