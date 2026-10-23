/உள்ளூர் செய்திகள்/பெரம்பலூர்/ ஓய்வு ஆசிரியை வீட்டில் 102 சவரன் கொள்ளை
ADDED : செப் 26, 2026 03:51 AM
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பெரம்பலுார்: ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியை வீட்டில், ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, 102 சவரன் தங்க நகை, கொள்ளை போனது.
பெரம்பலுார் மாவட்டம், பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜலட்சுமி, 61; ஓய்வு பெற்ற அரசு பள்ளி தலைமையாசிரியை. இவர், செப்., 10 இரவு, வீட்டை பூட்டிவிட்டு, சென்னையில் உள்ள தன் மகள் ஜெர்லி வீட்டிற்கு சென்று விட்டார்.
நேற்று காலை, ராஜலட்சுமி வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு கிடந்ததை கண்டு, அக்கம்பக்கத்தினர், ராஜலட்சுமி, மற்றும் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். பெரம்பலுார் போலீசார் விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், வீட்டில் பீரோவில் இருந்த 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, 102 சவரன் தங்க நகைகள், மற்றும் பணம் காணாமல் போனது தெரிந்தது.
போலீசார், வழக்கு பதிந்து, மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.