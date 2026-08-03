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ராஜேந்திர சோழனுக்கு சிலை மத்திய குழு நேரில் ஆய்வு
ராஜேந்திர சோழனுக்கு சிலை மத்திய குழு நேரில் ஆய்வு
ADDED : ஆக 03, 2026 12:01 AM
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பெரம்பலுார்: ராஜேந்திர சோழன் சிலை அமைப்பது தொடர்பாக, டில்லி இந்திராகாந்தி தேசிய கலை மைய குழுவினர், கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் ஆய்வு செய்தனர்.
அரியலுார் மாவட்டம், கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் கோவிலில், 2025 ஜூலை 27ல் நடந்த ஆடி திருவாதிரை விழாவில், பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார். கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தை ஆட்சி புரிந்த ராஜேந்திர சோழனுக்கு சிலை அமைக்கப்படும் என, பிரதமர் மோடி அறிவித்தார்.
சிலை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய, டில்லி இந்திரா காந்தி தேசிய கலை மையத்தின் நிர்வாக மற்றும் கல்வித்தலைவர் சச்சிதானந்தன் ஜோஷி தலைமையிலான குழுவினர், கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில், நேற்று கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.