நியூசிலாந்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி: வாலிபர் கைது
நியூசிலாந்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி: வாலிபர் கைது
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:33 PM
பெரம்பலுார்: நியூசிலாந்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாக, பணம் மோசடி செய்த அருண்குமார், 34, என்பவரை, பெரம்பலுார் மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
பெரம்பலுார் மாவட்டம், முருக்கன்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வம், 42. ‘பேஸ்புக்’ மற்றும் ‘வாட்ஸாப்’ வாயிலாக இவரை தொடர்பு கொண்ட ஒருவர், நியூசிலாந்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறினார்.
தொடர்ந்து, பணி நியமன ஆணை மற்றும் விமானப் பயணக் கட்டணம் என, பல்வேறு காரணங்கள் கூறி, 69 ஆயிரத்து 80 ரூபாய் பெற்றுள்ளார். ஆனால், வேலை வாங்கி தராமலும், பணத்தை திருப்பி கொடுக்காமலும் ஏமாற்றி உள்ளார்.
இதுகுறித்து செல்வம் கொடுத்த புகாரின்படி, வழக்கு பதிந்த பெரம்பலுார் மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். கோவை மாவட்டம், குளத்துப்பாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்த அருண்குமார் என்பவர், செல்வத்தை ஏமாற்றி, பண மோசடி செய்தது தெரியவந்தது.
அருண்குமாரை கைது செய்த போலீசார், அவரிடம் இருந்து, ஒரு மொபைல்போன், வங்கி கணக்கு புத்தகம் மற்றும் ஏ.டி.எம்., கார்டு, 13 ஆயிரத்து 433 ரூபாய் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.