﻿ ரூ.1 கோடி நில மோசடி சென்னை வக்கீல் சிக்கினார்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:43 AM
பெரம்பலுார்: நில மோசடியில், 1.24 கோடி ரூபாயை அபகரித்த சென்னை வக்கீல் சேதுபதி, 47, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
பெரம்பலுார் மாவட்டம், எசனையை சேர்ந்தவர் முத்துசாமி. கிரஷர் உரிமையாளரான இவரிடம், செங்குணத்தை சேர்ந்த தனராசு, முத்துசாமி ஆகியோர், சென்னை பல்லாவரத்தை சேர்ந்த வக்கீல் சேதுபதிக்கு, எளம்பூரில், 1.94 ஏக்கர் நிலம், பெட்ரோல் பங்க் உள்ளது எனக்கூறி, 2.24 கோடி ரூபாய்க்கு அவரிடம் பேசி முடித்தனர்.
அந்த நிலம், அடமானத்தில் இருப்பதாகவும், 1.24 கோடி ரூபாய் வழங்கினால், ஆவணங்களை மீட்டு, பதிவு செய்து தருவதாகவும் சேதுபதி கூறியுள்ளார். நம்பி ய முத்துசாமி, 2023ல் அக்டோபரில், சேதுபதியிடம், 1.24 கோடி ரூபாயை கொடுத்தார். அதன்பின், அந்த நிலம் குறித்து, வில்லங்க ஆவணங்களை பார்த்தபோது, அந்த நிலம் சுப்த்ரா என்பவருக்கு சொந்தமானது என தெரிந்தது. பெரம்பலுார் குற்றப்பிரிவு போலீசார், தனராசு, முத்துசாமி மீது, வழக்கு பதிந்தனர். சேதுபதியை கைது செய்தனர்.