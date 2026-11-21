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பெரம்பலுாரில் நாணயங்கள் பழங்கால பொருட்கள் கண்காட்சி
பெரம்பலுாரில் நாணயங்கள் பழங்கால பொருட்கள் கண்காட்சி
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:33 PM
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பெரம்பலுார்: நுாலக வார விழாவை முன்னிட்டு, பெரம்பலுார் மாவட்ட மைய நுாலகத்தில் நாணயங்கள், பழங்கால பொருட்கள் கண்காட்சி நடந்தது.
இதில், மாணிக்கம், 60, என்பவர், 20 ஆண்டுகளாக சேகரித்து வைத்த பழங்கால கத்தி, லாந்தர், காதணி, வீட்டு உபயோக பொருட்கள் மற்றும் இந்தியா மற்றும் வெளிநாட்டு ரூபாய் நோட்டுகள், டாலர், தினார், ரியால் நோட்டுகள், சேர, சோழ, பாண்டியர், நாயக்கர், விஜய நகர பேரரசு, சுல்தான் மற்றும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்து நாணயங்கள், உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு தபால் தலைகள் இடம் பெற்றிருந்தன.