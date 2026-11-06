‘மாஜி’ அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், மனைவிக்கு ஈ.டி., ‘சம்மன்’
‘மாஜி’ அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், மனைவிக்கு ஈ.டி., ‘சம்மன்’
ADDED : நவ 04, 2026 02:11 PM
சென்னை: சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த, அ.தி.மு.க., ஆட்சி காலத்தில் அமைச்சராக இருந்த, விஜயபாஸ்கர், 52, அவரது மனைவி ரம்யா, 48, ஆகியோர் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என, அமலாக்கத் துறை, ‘சம்மன்’ அனுப்பி உள்ளது.
கடந்த, 2016 – 2021ம் ஆண்டு வரை நடந்த, அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்தவர் சி.விஜயபாஸ்கர். தற்போது, த.வெ.க.,வில் உள்ளார். விஜயபாஸ்கர் அமைச்சராக இருந்தபோது, வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரித்து, விஜயபாஸ்கர், அவரது மனைவி ரம்யா உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும், விஜயபாஸ்கருக்கு சொந்தமான வீடு, அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தி, முக்கிய ஆவணங்களையும் கைப்பற்றினர்.
அதன் அடிப்படையில், விஜயபாஸ்கர் மற்றும் அவரது மனைவி ரம்யா மற்றும் கூட்டாளிகள் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளும் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இவ்வழக்கு தொடர்பாக, ‘விஜயபாஸ்கர் மற்றும் ரம்யா ஆகியோரில் ஒருவர், வரும் 6ம் தேதி சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத்துறை மண்டல அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும். மற்றொருவர் அடுத்த வாரம் விசாரணைக்கு வர வேண்டும்’ என, அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் ‘சம்மன்’ அனுப்பி உள்ளனர்.