/உள்ளூர் செய்திகள்/பெரம்பலூர்/அரசு பள்ளி மாணவி துாக்கிட்டு தற்கொலை
ADDED : ஆக 12, 2026 08:10 PM
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பெரம்பலுார் : பெரம்பலுார் அருகே, அரசு பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்த மாணவி, வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
பெரம்பலுார் மாவட்டம், பிலிமிசை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முத்து மகள் மீனாட்சி, 15. இவர், குன்னம் அரசு உயர்நிலை பள்ளியில், பத்தாம் வகுப்பு படித்தார். வயிற்று வலியால் அவதிபட்டு வந்தவர் நேற்று காலை, 11:30 மணியளவில் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். பாடாலுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.