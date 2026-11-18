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சிறுமியை கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம் மினி பஸ் ஊழியருக்கு 20 ஆண்டு சிறை
சிறுமியை கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம் மினி பஸ் ஊழியருக்கு 20 ஆண்டு சிறை
UPDATED : நவ 18, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:52 PM
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பெரம்பலுார்: பெரம்பலுார் அருகே, சிறுமியை கடத்திச் சென்று, பாலியல் பலாத்காரம் செய்த மினி பஸ் கண்டக்டருக்கு, மகிளா நீதிமன்றம், 20 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்தது.
பெரம்பலுார் மாவட்டம், கிருஷ்ணாபுரத்தை சேர்ந்த குருவேல், 30; மினி பஸ் கண்டக்டராக வேலை பாரத்தார். கடந்த 2020, நவ. 30ம் தேதி, இவர், 18 வயது பெண்ணை கடத்திச் சென்று, பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார்.
இது குறித்த புகார்படி, மருவத்துார் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிந்து, குருவேலை கைது செய்தனர்.
பெரம்பலுார் மாவட்ட மகிளா நீதிமன்றத்தில் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்தன், நேற்று, போக்சோ சட்டத்தில் கைதான குருவேலுக்கு, 20 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், 60 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டார்.