மாஜி பஞ்., தலைவருக்கு கொலை மிரட்டல் ஊராட்சி செயலர் மீது கலெக்டரிடம் புகார்
மாஜி பஞ்., தலைவருக்கு கொலை மிரட்டல் ஊராட்சி செயலர் மீது கலெக்டரிடம் புகார்
UPDATED : அக் 15, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:46 PM
பெரம்பலுார்: கொலை மிரட்டல் விடுத்த சில்லக்குடி ஊராட்சி செயலர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, தனக்கு பாதுகாப்பு வழங்க கோரி பெரம்பலுார் கலெக்டர் அப்துல் ராசிக், எஸ்.பி., லலித்குமார் ஆகியோரிடம், சில்லக்குடி முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பன்னீர்செல்வம், புகார் மனு கொடுத்துள்ளார்.
அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
சில்லக்குடி கிராமத்தில் கடந்த, 2001 முதல், 2011 வரை தொடர்ச்சியாக, 10 ஆண்டுகள் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக இருந்தேன். தற்போது, சில்லக்குடி ஊராட்சியின் செயலராக இருக்கும் ராஜசேகர் என்பவர், ஊராட்சியில் நடைபெறும், 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் பணியாளர்களை கொண்டு பணிகளை செய்யாமல், 'பொக்லைன்' இயந்திரம் உதவியுடன் வேலை செய்து அதற்குண்டான வாடகையை, 100 நாள் வேலை திட்ட பணியாளர்களின் ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்து கொடுத்தை, துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் நான் புகார் கொடுத்தேன்.
இதையறிந்த, ராஜசேகர் என்னை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதோடு, மொபைல்போன் மூலமாக மிரட்டல் விடுத்தார். எனவே, கொலை மிரட்டல் விடுத்த ஊராட்சி செயலர் ராஜசேகர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, எனக்கு தகுந்த பாதுகாப்பு வழங்கும்படி கேட்டுகொள்கிறேன்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.