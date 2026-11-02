மகளை காதலித்த வாலிபரை குத்தி கொன்ற பெற்றோர் கைது
மகளை காதலித்த வாலிபரை குத்தி கொன்ற பெற்றோர் கைது
UPDATED : நவ 02, 2026 08:25 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:17 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 08:25 PM ADDED : நவ 02, 2026 08:17 PM
பெரம்பலுார்: மகளை காதலித்த அபிமன்யூ, 21, என்பவரை, கத்தியால் குத்தி கொன்ற பெற்றோர் பாலசுப்ரமணியன், 45, சரண்யா, 31, ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பெரம்பலுார் மாவட்டம், வெண்பாவூர் காட்டுக்கொட்டாயை சேர்ந்தவர் அபிமன்யூ. இவர், பெரம்பலுாரில் தனியார் கல்லுாரியில் படித்தார். அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர், பாலசுப்ரமணியன்; தி.மு.க., வெண்பாவூர் முன்னாள் தலைவர். இவரது மனைவி சரண்யா. தம்பதியின், 12 வயது மகளை அபிமன்யூ காதலித்துள்ளார். அவருக்கு, மொபைல் போன் வாங்கி கொடுத்து பேசி வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதையறிந்த பாலசுப்ரமணியன், சரண்யா, நேற்று முன்தினம் இரவு, அபிமன்யூ வீட்டிற்கு சென்று, இதுகுறித்து கேட்டனர். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில், அபிமன்யூவை இரும்பு தடியால் அடித்தும், கத்தியால் குத்தியும் பாலசுப்ரமணியனும், சரண்யாவும் கொலை செய்தனர்.
கை.களத்துார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, இருவரையும் கைது செய்தனர்.