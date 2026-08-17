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மக்களைத் தேடி மருத்துவ பணியாளர்கள் மனு கொடுக்கும் போராட்டம்

மக்களைத் தேடி மருத்துவ பணியாளர்கள் மனு கொடுக்கும் போராட்டம்

ADDED : ஆக 12, 2026 08:08 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 08:08 PM

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பெரம்பலுார்:பெரம்பலுார் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு மக்களை தேடி மருத்துவ ஊழியர் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, மனு கொடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

போராட்டத்திற்கு மாவட்ட துணை செயலர் பிரமிளா தலைமை வகித்தார். சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட செயலர் அகஸ்டின் கலந்துகொண்டு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி பேசினார். இதில், பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும், ஊக்கத்தொகை 5,500 ரூபாயிலிருந்து 15 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கவேண்டும், பணிசுமையை வரன்முறை படுத்தவேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர். பின்னர், கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவினை கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொ) சொர்ணராஜியிடம் வழங்கினர்.

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