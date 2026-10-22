ரூ.258.50 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம் கிடப்பில் கிடக்கும் அவலம்
ரூ.258.50 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம் கிடப்பில் கிடக்கும் அவலம்
UPDATED : அக் 19, 2026 07:16 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:18 PM
பெரம்பலுார்: பெரம்பலுாரில், ரூ.258.50 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட பெரம்பலுார் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலக கட்டடம் காண்ராக்டருக்கு பில் தொகை செல்லாததால், இறுதி கட்டப்பணிகள் மட்டும் செய்யாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலுார் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம் துறைமங்கலம் மூன்று ரோடு ஒளவையார் தெரு பகுதியில் வாடகை கட்டிடத்தில் இயங்கி வருகிறது. மாதம் ஒன்றுக்கு, 25 ஆயிரம் ரூபாய் வாடகையாக தரப்பட்டு வந்ததால், அரசுக்கு வீண் செலவு ஏற்படுகிறது என்பதால், சொந்த கட்டிடம் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதற்காக, ரூ.258.50 ஒதுக்கப்பட்டது. 2025ம் ஆண்டு நவ., 4ம் தேதி இரண்டு மாடியில் இந்த அலுவலக கட்டிடத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு, பணிகள் துவங்கின.
உதவி இயக்குநருக்கான இரண்டு அறைகள், கம்ப்யூட்டர் அறை, கூட்டரங்கம், பொதுமக்கள் காத்திருப்பு கூட்டம், அலுவலக வளாக அறை, கழிப்பறை ஆகிய கட்டப்பட்டு, பூச்சு பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 2026 மே 3ம் தேதி பணிகள் முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு வர வேண்டிய இந்த அலுவலக கட்டிடம் 95 சதவீத பணிகள் மட்டுமே முடிக்கப்பட்டு பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன.
இன்னும், பெயிண்ட் அடித்தல், எலக்டரிக், பிளம்பிங், கார்பெண்டர் பணிகள் மட்டும் நிலுவையில் உள்ளது. இந்த கட்டிட பணியை செய்யும் காண்டராக்ட் நிறுவனத்துக்கு கட்டிட பணிக்கான தொகையை, சம்பந்தப்பட்ட துறை வழங்காமல் நிலுவை வைத்துள்ளதே இதுக்கு காரணமாக உள்ளது.
எனவே, வாடகை என்ற பெயரில் மாதந்தோறும் மக்களின் வரிப்பணம், 25 ஆயிரம் ரூபாயை வீணாடிக்காமல், இக்கட்டட பணியை விரைந்து முடித்து, பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரவேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்ப்பார்ப்பாக உள்ளது.