தப்ப முயன்ற குற்றவாளிக்கு கையில் எலும்பு முறிந்தது
தப்ப முயன்ற குற்றவாளிக்கு கையில் எலும்பு முறிந்தது
UPDATED : நவ 10, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:53 PM
பெரம்பலுார்: தப்பியோட முயன்ற கொலை குற்றவாளி அருள்ராஜ், 35, என்பவர் கீழே விழுந்ததில், கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.
பெரம்பலுார் மாவட்டம், நொச்சியத்தை சேர்ந்தவர் ரவி, 50, இவர், நவ., 8 இரவு, நொச்சியம் மாரியம்மன் கோவிலில் படுத்திருந்தார். அப்பகுதியை சேர்ந்த அருள்ராஜ், மற்றும் சிறுவர்கள் பட்டாசு வெடித்தனர். அதற்கு ரவி, ‘இங்கு பட்டாசு வெடிக்க கூடாது’ என கூறியதால், தகராறு ஏற்பட்டது.
இதில், ஆத்திரமடைந்த அருள்ராஜ், ரவியை, இரும்பு தடியால் அடித்து கொலை செய்து தப்பினார். பெரம்பலுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அரணாரை கிராமத்தில் பதுங்கி இருந்த அருள்ராஜை பிடிக்க சென்றனர்.
போலீசாரை பார்த்ததும் தப்பியோடிய அருள்ராஜ், தடுமாறி கீழே விழுந்ததில், அவருக்கு, கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. அவரை கைது செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய பின், சிகிச்சைக்காக பெரம்பலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு, அருள்ராஜிக்கு மாவு கட்டு போடப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.