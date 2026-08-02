கேரளாவுக்கு 'யூரியா' கடத்தி விற்பனை இணை இயக்குநர் கடிதத்தால் ஊர்ஜிதம்
கேரளாவுக்கு 'யூரியா' கடத்தி விற்பனை இணை இயக்குநர் கடிதத்தால் ஊர்ஜிதம்
ADDED : ஆக 02, 2026 01:03 AM
பெரம்பலுார்: பெரம்பலுார் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு விற்பனை செய்ய, கொள்முதல் செய் யப்பட்ட 'யூரியா' உரம், கேரளாவுக்கு கடத்தி விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரம், வேளாண் துறை இயக்குநருக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதம் வாயிலாக ஊர்ஜிதமாகி உள்ளது.
பெரம்பலுார் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு விற்பனை செய்ய, கொள்முதல் செய்யப்பட்ட யூரியா உரம், கேரளாவுக்கு கடத்தப்படுவதாக புகார் எழுந்தது. இதுகுறித்து, புதுடெல்லி மற்றும் சென்னையில் இருந்து வந்த அதிகாரிகள் குழுவினர் விசாரித்தனர்.
அதில், பெரம்பலுார் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில், பெயரளவுக்கு உரக்கடை வைத்துக்கொண்டு, ஆயிரக்கணக்கான டன் யூரியாவை கொள்முதல் செய்து, கேரளாவுக்கு அனுப்பி, கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதற்கு, பெரம்பலுார் மாவட்ட வேளாண் துறை அலுவலர்கள் உடந்தையாக இருந்ததும் அம்பலமானது.
இதுகுறித்து விசாரிக்க, பெரம்பலுார் கலெக்டர் ஷரண்யாஅறி அமைத்த குழு, எளம்பலுார் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் உள்ள இப்ராஹிம் என்பவரின் உரக்கிடங்கில் ஆய்வு செய்தது. இதேபோல், மாவட்டத்தில் உள்ள மொத்த மற்றும் சில்லரை உரம் விற்பனையாளர்களிடம், அக்குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
எந்தெந்த விவசாயிகளுக்கு எவ்வளவு யூரியா உரம் விற்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையிலேயே விவசாயிகள் தான் வாங்கியுள்ளனரா, விவசாயிகள் பெயரில் மொத்த வியாபாரிகள் வாங்கி, கேரளாவுக்கு அனுப்பியுள்ளனரா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது.
பெரம்பலுார் மாவட்ட வேளாண் துறை இணை இயக்குநர் பாபு, சென்னை வேளாண் துறை இயக்குநருக்கு அனுப்பியுள்ள விளக்க கடிதத்திலேயே கேரளாவுக்கு உரம் அனுப்பி விற்கப்பட்டுள்ளதும், இது தொடர்பாக, 49 கடைகளுக்கு உரம் விற்க தற்காலிக தடை விதித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.