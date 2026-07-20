தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/பெரம்பலூர்/﻿ கூட்டுறவு சங்க அலுவலகம் மதுக்கூடமாக மாறிய  அவலம்

﻿ கூட்டுறவு சங்க அலுவலகம் மதுக்கூடமாக மாறிய  அவலம்

﻿ கூட்டுறவு சங்க அலுவலகம் மதுக்கூடமாக மாறிய  அவலம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:16 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:16 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பெரம்பலுார்: அரியலுார் ரயில் நிலையம் அருகே, தமிழ்நாடு கதர் கிராமத்தொழில் வாரியத்தின் கீழ், தச்சு தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்க அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது.

இந்த அரசு கட்டடத்தில், பகல் நேரங்களில் வழக்கம்போல அலுவலகப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இரவு நேரங்களில் சட்டவிரோதமாக மதுக்கூடம் போல பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் அதிர்ச்சி வீடியோ, தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

அந்த வீடியோவில், அரியலுார் தச்சு தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தில் பணியாற்றி, நிதி மோசடி புகாரில் சிக்கி, சமீபத்தில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட முன்னாள் ஊழியரான தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணன் என்பவர், இரவு நேரத்தில் இந்த அரசு அலுவலகத்திற்குள், தன் நண்பர்கள் மூன்று பேருடன் சேர்ந்து, அலுவலக மேஜையிலேயே மது பாட்டில்களை பரப்பி வைத்து, மது அருந்தும் காட்சி இடம் பெற்றுள்ளது.

இந்த வீடியோ மற்றும் புகைப்படம், சமூக வலைதளங்களில் பரவி, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சங்க அலுவலகத்தை, முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர்., தொடங்கி வைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us