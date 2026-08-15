தேரில் மின்கம்பி உரசியதால் மின்சாரம் பாய்ந்து இருவர் பலி
தேரில் மின்கம்பி உரசியதால் மின்சாரம் பாய்ந்து இருவர் பலி
ADDED : ஆக 14, 2026 11:12 PM
பெரம்பலுார்: தேர் இழுத்த போது, தாழ்வாக சென்ற மின்கம்பி உரசியதில், மின்சாரம் பாய்ந்து அண்ணாதுரை, 50, பரமசிவம், 28, ஆகிய இருவர் உயிரிழந்தனர்.
பெரம்பலுார் மாவட்டம், நன்னை கிராமத்தில் ஏரிக்கரை அய்யனார் கோவில் திருவிழாவில் சகடை தேரில், சாமி ஊர்வலம் நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
தேரை கோவில் அருகில் 200 மீட்டர் தொலைவில் நிறுத்தி, நேற்று முன்தினம் இரவு அலங்காரம் செய்தனர்.
கோவில் முன்பு நிறுத்துவதற்காக, அதே கிராமத்தை சேர்ந்த அண்ணாதுரை, 50, பரமசிவம், 28, ராசு, 50, சுதாகர், 40, ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் இரவு, தேரை இழுத்து சென்ற போது, அப்பகுதியில் தாழ்வாக சென்ற உயர் மின்னழுத்த கம்பி மீது தேர் உரசி, மின்சாரம் பாய்ந்து அண்ணாதுரை, பரமசிவம், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
படுகாயமடைந்த ராசு, அரியலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். குன்னம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.